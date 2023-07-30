U20 Kız Basketbol Milli Takımı, Belçika'yı devirdi

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 61-57 mağlup etti.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan Belçika, devreye 37-25 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği de 45-39 geride tamamlayan Türkiye, son çeyrekte skoru lehine çevirdi ve mücadeleyi 61-57 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte, Berfin Sertoğlu 24, Selin Gül 15, Elif İstanbulluoğlu 10, Deniz Torgut 7 ve Ayşe Yılmaz 5 sayıyla oynadı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan Belçika, devreye 37-25 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği de 45-39 geride tamamlayan Türkiye, son çeyrekte skoru lehine çevirdi ve mücadeleyi 61-57 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte, Berfin Sertoğlu 24, Selin Gül 15, Elif İstanbulluoğlu 10, Deniz Torgut 7 ve Ayşe Yılmaz 5 sayıyla oynadı.