U20 Kız Basketbol Milli Takımı, Belçika'yı devirdi

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 61-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U20 Kız Basketbol Milli Takımı, Belçika'yı devirdi
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30 Temmuz 2023 20:30
20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 61-57 mağlup etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan Belçika, devreye 37-25 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği de 45-39 geride tamamlayan Türkiye, son çeyrekte skoru lehine çevirdi ve mücadeleyi 61-57 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte, Berfin Sertoğlu 24, Selin Gül 15, Elif İstanbulluoğlu 10, Deniz Torgut 7 ve Ayşe Yılmaz 5 sayıyla oynadı.

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