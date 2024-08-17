U20 Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi İtalya

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonası finalindeki rakibi, Belçika'yı 3-1 yenen İtalya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki yarı final maçında İtalya ile Belçika karşılaştı.
İtalya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 18-25, 28-26, 25-17 ve 25-21'lik setlerle kazanarak finale çıktı.
Türkiye ile İtalya arasındaki final mücadelesi TSİ 18.30'da oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki yarı final maçında İtalya ile Belçika karşılaştı.
İtalya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 18-25, 28-26, 25-17 ve 25-21'lik setlerle kazanarak finale çıktı.
Türkiye ile İtalya arasındaki final mücadelesi TSİ 18.30'da oynanacak.
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