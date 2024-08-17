U20 Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi İtalya

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonası finalindeki rakibi, Belçika'yı geçen İtalya oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi İtalya
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17 Ağustos 2024 01:53
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonası finalindeki rakibi, Belçika'yı 3-1 yenen İtalya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki yarı final maçında İtalya ile Belçika karşılaştı.

İtalya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 18-25, 28-26, 25-17 ve 25-21'lik setlerle kazanarak finale çıktı.

Türkiye ile İtalya arasındaki final mücadelesi TSİ 18.30'da oynanacak.

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