U20 Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya set vermedi

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yendi.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmadan 25-19, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Şampiyonada 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında çarşamba günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmadan 25-19, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Şampiyonada 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında çarşamba günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
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