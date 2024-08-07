U20 Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya set vermedi

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya set vermedi
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07 Ağustos 2024 00:49
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yendi.

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmadan 25-19, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonada 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında çarşamba günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

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