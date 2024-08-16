U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, adını finale yazdırdı

Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale namağlup finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, adını finale yazdırdı
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16 Ağustos 2024 19:01
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonasında finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.

Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, yarın TSİ 18.30'da başlayacak finalde, İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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