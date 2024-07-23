U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı mağlup etti

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 22-25, 25-17, 25-22, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Organizasyonda dörtte dört yapan milliler, 12 puanla şampiyonada liderliğe yükseldi.
Milliler, şampiyonadaki beşinci maçında yarın TSİ 16.00'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 22-25, 25-17, 25-22, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Organizasyonda dörtte dört yapan milliler, 12 puanla şampiyonada liderliğe yükseldi.
Milliler, şampiyonadaki beşinci maçında yarın TSİ 16.00'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak
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