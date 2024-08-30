20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için yarın bu ülkeye gidecek.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon Pontevedra kentinde, 2-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Şampiyonada mücadele edecek güreşçiler şunlar:55 kilo - Şervan Çınar60 kilo - Servet Angi63 kilo - Enes Ülkü67 kilo - Ramazan Can Aktaş72 kilo - Muhammed Ali Göçmen77 kilo - Erkan Tuğcu82 kilo - Alperen Berber87 kilo - Emre Bacaksız97 kilo - Ahmet Eremekter130 kilo - Cemal Yusuf Bakır