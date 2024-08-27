U20 Erkek Voleybol takımımız ilk maçında kazandı

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Erkek Voleybol takımımız ilk maçında kazandı
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27 Ağustos 2024 17:08
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında yapılan karşılaşmayı 26-24, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Milliler, turnuvadaki 2'nci maçını çarşamba günü TSİ 15.30'da Ukrayna ile oynayacak.

 

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