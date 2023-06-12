U20 Dünya Kupası Uruguay'ın oldu

U20 Dünya Kupası final maçında Uruguay ile İtalya karşı karşıya geldi.
Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final maçını Uruguay 1-0 kazanarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.
Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez kaydetti. Turnuvanın favorilerinden olan İtalya, final maçında gol bulmayı başaramayarak beklentilerin altında kaldı.
Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final maçını Uruguay 1-0 kazanarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.
Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez kaydetti. Turnuvanın favorilerinden olan İtalya, final maçında gol bulmayı başaramayarak beklentilerin altında kaldı.
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