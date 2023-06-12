U20 Dünya Kupası Uruguay'ın oldu

U20 Dünya Kupası finalinde Uruguay, İtalya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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U20 Dünya Kupası Uruguay'ın oldu
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12 Haziran 2023 02:09
U20 Dünya Kupası final maçında Uruguay ile İtalya karşı karşıya geldi.

Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final maçını Uruguay 1-0 kazanarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.

Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez kaydetti. Turnuvanın favorilerinden olan İtalya, final maçında gol bulmayı başaramayarak beklentilerin altında kaldı.

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