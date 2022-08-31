U19 voleybolcular, İsviçre'ye set vermedi

U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U19 voleybolcular, İsviçre'ye set vermedi
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31 Ağustos 2022 22:48
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.

Milli takım, dördüncü maçında karşılaştığı İsviçre'yi 25-12, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Milliler, beşinci maçında 1 Eylül Perşembe günü TSİ 16.30'da Romanya ile karşılaşacak.

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