U19 Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a diş geçiremedi

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.
Milli takım, üçüncü maçında karşılaştığı Sırbistan'a 25-23, 25-17, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini yaşadı.
Milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.
Milli takım, üçüncü maçında karşılaştığı Sırbistan'a 25-23, 25-17, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini yaşadı.
Milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.
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