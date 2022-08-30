U19 Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a diş geçiremedi

Türkiye U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U19 Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a diş geçiremedi
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30 Ağustos 2022 01:00
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.

Milli takım, üçüncü maçında karşılaştığı Sırbistan'a 25-23, 25-17, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini yaşadı.

Milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.

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