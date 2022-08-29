U19 Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'a set vermedi

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi.
Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Türkiye, üçüncü maçında 29 Ağustos Pazar günü TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Türkiye, üçüncü maçında 29 Ağustos Pazar günü TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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