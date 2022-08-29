U19 Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'a set vermedi

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U19 Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'a set vermedi
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29 Ağustos 2022 01:54
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye, üçüncü maçında 29 Ağustos Pazar günü TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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