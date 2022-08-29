U19 Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'a set vermedi

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi.



Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.



Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



Türkiye, üçüncü maçında 29 Ağustos Pazar günü TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ