U19 milli voleybolcular, yarı finalde!

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) yarı finale yükseldi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EYOF'taki üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.



Milliler, 29 Temmuz Cuma günü oynanacak yarı final maçında Sırbistan ya da İtalya ile karşılaşacak.





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