U19 milli voleybolcular, Avrupa 5.'si oldu

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Abone Ol
U19 milli voleybolcular, Avrupa 5.'si oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2022 21:28
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ