U19 milli voleybolcular, Avrupa 5.'si oldu

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.
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