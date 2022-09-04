U19 milli voleybolcular, Avrupa 5.'si oldu

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.



Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.



Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.





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