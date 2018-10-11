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U19 milli takımımızdan farklı prova

U19 milli takımımız, Hırvatistan'a karşı oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Kaynak: AA
U19 milli takımımızdan farklı prova
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11 Ekim 2018 20:59
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında ikinci kez karşılaştığı Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zagreb'de oynanan müsabakada millilerin gollerini 7. dakikada penaltıdan Recep Gül, 48. dakikada Ömer Uzun, 68. dakikada Burak Temir ve 77. dakikada Berkin Taşkın kaydetti.

Hırvatistan'ın tek golü ise 32. dakikada Denis Busnja'dan geldi.

Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.

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