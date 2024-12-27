U19 Milli Takımı'na Ege'den 5 oyuncu seçildi

Profesyonel liglerde Ege'yi temsil eden 4 kulüp, U19 Milli Takımı'na 5 oyuncu gönderdi.



Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK'dan sağ kanat Yusuf Bozkurt ve santrfor Muhammet Ali Demir, 2'nci Lig'de yer alan Altay'dan stoper Yunus Efe Sarıkaya, Altınordu'dan ön libero Burak Gültekin ve Nazillispor'dan sol kanat Enes Alp, ay-yıldızlı takımın kadrosuna davet edildi.



Bu isimlerden Altınordulu Burak dışındaki 4 oyuncu ilk kez milli heyecan yaşayacak. U19 Milli Takımımız, mart ayında Galler'de oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi 3-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampına girecek. Milliler, 7'nci Grup'ta Portekiz, İngiltere ve Galler ile 19-25 Mart tarihleri arasında karşılaşacak.



