U19 Milli Takımı'mız galibiyetle başladı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ilk maçında, Litvanya'yı 3-1 yendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılar Engin Yıldırım'ın 10. dakikada, Efe Sarıkaya'nın 31. ve 80. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.
Litvanya'nın tek golünü ise 62. dakikada Lukas Michelbrink kaydetti.
Gruptaki diğer maçta Belarus, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasını 18 Kasım'da Belarus, son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılar Engin Yıldırım'ın 10. dakikada, Efe Sarıkaya'nın 31. ve 80. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.
Litvanya'nın tek golünü ise 62. dakikada Lukas Michelbrink kaydetti.
Gruptaki diğer maçta Belarus, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasını 18 Kasım'da Belarus, son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.
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