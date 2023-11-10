U19 Milli Takımı, Atatürk'ü anma töreni düzenledi

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu maçları için Antalya'da bulunan U19 Futbol Milli Takımı, kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.
U19 Millî Takımı'nın teknik heyeti ve kampa dahil olan futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.
U19 Millî Takımı'nın teknik heyeti ve kampa dahil olan futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.
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