U19 Milli Takım, son 16 turuna yükseldi

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U19 Milli Takım, son 16 turuna yükseldi
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07 Ağustos 2023 01:32
Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, ev sahibi Hırvatistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı.

B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi D Grubu'nda 4. sırada yer alan Güney Kore oldu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki karşılaşma pazartesi oynanacak.

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