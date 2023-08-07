U19 Milli Takım, çeyrek finale yükseldi

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U19 Milli Takım, çeyrek finale yükseldi
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07 Ağustos 2023 19:52
FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nu lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda D Grubu'nu 4. sırada bitiren Güney Kore ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan maçı 25-16, 23-25, 20-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

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