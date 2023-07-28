U19 Milli Kürekçiler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak!

Genç Kürek Milli Takımı'nın katılacağı 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Fransa'da düzenlenecek.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 2-6 Ağustos tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak şampiyonada 4 kategoride toplam 10 milli sporcu mücadele edecek.



Tek çifte kategorisinde Halil Kaan Köroğlu, iki tek kategorisinde Aytimur Selçuk ve Enes Biber, iki çifte kategorisinde Alper Şevket Eren ve Giray Yazçayır, dört tek dümencili kategorisinde ise Yusuf Ziya Ateş, Gökmen Kaan Sezer, Yiğit Yaşar Doğruok, Ahmet Erdem ve Selin Boz (dümenci) yarışacak.



Milliler, mayıs ayında Fransa'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda iki tek ve dört tek dümencili kategorilerinde altın, tek çifte sınıfında ise gümüş madalya kazanmıştı.



