U19 Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a 2-1 yenildi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 2-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
U19 Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a 2-1 yenildi
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12 Ekim 2020 22:52
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Bulgaristan'ın gollerini 8 ve 90. dakikalarda Marin Petkov atarken, ay-yıldızlı ekibin golünü 90+7. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Milliler, Bulgaristan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.



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