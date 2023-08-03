U19 Kız Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
Abone Ol
U19 Kız Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 20:18
Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım üçüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı.

Rakibini 25-19, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'da Almanya'yla karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery