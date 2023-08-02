U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Porto Riko'yu mağlup etti

U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Porto Riko'yu mağlup etti
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02 Ağustos 2023 20:03
FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, grupta 2'de 2 yaptı.

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası B Grubu 2'nci maçında Porto Riko'yu 3-0 (25-18, 25-20, 25-16) mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Milliler, gruptaki 3'üncü maçında perşembe günü saat 16.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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