U19 Kadın Milli Voleybol Takımı, Porto Riko'yu mağlup etti

FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, grupta 2'de 2 yaptı.



19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası B Grubu 2'nci maçında Porto Riko'yu 3-0 (25-18, 25-20, 25-16) mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



Milliler, gruptaki 3'üncü maçında perşembe günü saat 16.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.