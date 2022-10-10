U19 Kadın Milli Takımı, Yunanistan'a 2-0 yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Tur son maçında Yunanistan'a 2-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Vasiliki Giannaka ve 83. dakikada Maria Saridaki'den geldi.
Grubunu 4. sırada bitiren Türkiye, 2. turda B Ligi'nde mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Vasiliki Giannaka ve 83. dakikada Maria Saridaki'den geldi.
Grubunu 4. sırada bitiren Türkiye, 2. turda B Ligi'nde mücadele edecek.
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