U19 Kadın Milli Takımı, Yunanistan'a 2-0 yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Tur son maçında Yunanistan'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U19 Kadın Milli Takımı, Yunanistan'a 2-0 yenildi
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10 Ekim 2022 16:56
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Tur son maçında Yunanistan'a 2-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Vasiliki Giannaka ve 83. dakikada Maria Saridaki'den geldi.

Grubunu 4. sırada bitiren Türkiye, 2. turda B Ligi'nde mücadele edecek.

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