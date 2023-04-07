U19 Kadın Milli Takım A Ligi'ne yükseldi

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Turu üçüncü maçında Moldova'yı 5-0 mağlup ederek, A Ligi'ne çıktı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli takım, üçüncü maçında Moldova ile karşılaştı.



Milliler, Moldova'yı İlayda Cansu Kara, Berfin Ceylan, Tuana Yılmaz, Rojin Polat ve Aleyna Ata'nın attığı gollerle 5-0 yendi.



Andorra, Moldova ve Litvanya'nın yer aldığı grubu 6 puanla lider tamamlayan Türkiye, A Ligi'ne yükseldi.





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