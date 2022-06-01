U19 Elit Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Hakan Balta önderliğindeki Galatasaray, 2021-2022 U19 Elit Ligi'ni şampiyon tamamladı.



Sarı kırmızılılar, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala topladığı 83 puanla Beşiktaş'ın önünde şampiyonluğa uzandı.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlardan Ünal Aysal ve eski yöneticilerden Adnan Öztürk, şampiyonluk sonrası sahaya inerek U19 Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta ve oyuncuları tebrik etti.



ŞAMPİYONLUK SONRASI U19 TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKAN BALTA VE BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA:



Oyuncuları tebrik eden Hakan Balta, "Çok mutluyum. Bir ayda 9 maç oynadık, sıcaklar da malum. Çocuklarımın yüreğine sağlık. Umarım sezon başında çok oyuncuyla çalışmak zorunda kalmam, umarım bir bölümü A Takım'da olur orada mücadele ederler." açıklamasını yaptı.



Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise, "İnşallah gelecekte bu altyapıdaki gençlerimizi A Takım'da izleyebiliriz. Hepsini tebrik ediyorum. UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu harika bir şey." şeklinde konuştu.



"TÜYLERİM DİKEN DİKEN"



Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alan Adnan Öztürk, "Tüylerim diken diken özlemişim burayı. Galatasaray her alanda şampiyonluk adayıdır. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.





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