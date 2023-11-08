U19'da Galatasaray, Bayern Münih'e 90+4'te kaybetti

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Bayern Münih U19 Takımı'na 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
U19'da Galatasaray, Bayern Münih'e 90+4'te kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 19:59
Son güncelleme 08 Kasım 2023 20:48
UEFA Gençlik Ligi'nde Michael Hartmann'ın ekibi Bayern Münih U19 Takımı ile Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 Takımı karşılaştı.

Almanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan'dan geldi.

Galatasaray'ın tek golünü ise 56. dakikada Hamza Akman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalırken, Bayern Münih 6 puana yükseldi. Grubun bir sonraki maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlarken, Bayern Münih sahasında Kopenhag'ı konuk edecek.

GRUPTA PUAN DURUMU

1) Kopenhag (10 puan)
2) Bayern Münih (6 puan)
3) Manchester United (4 puan)
4) Galatasaray (3 puan)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery