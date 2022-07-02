U19 Avrupa Şampiyonu İngiltere oldu

Avrupa U19 Şampiyonası finalinde İngiltere, İsrail'i uzatmalarda 3-1 yendi ve şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
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U19 Avrupa Şampiyonu İngiltere oldu
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02 Temmuz 2022 01:48
Avrupa U19 Şampiyonası finalinde İngiltere ile İsrail karşı karşıya geldi.

City Arena Trnava'da oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı İngiltere 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Maçın 40. dakikasında Gloukh'un golüyle öne geçen İsrail ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere 52'de Doyle'la skoru eşitledi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Uzatmalarada ayakta kalan taraf olan İngiltere, 108'de Chukwuemeka ile 116. dakikada Aaron Ramsey'in golleriyle kupya uzanmayı başardı.

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