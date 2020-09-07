U18 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'a kaybettik

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
U18 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'a kaybettik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 21:12
18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 25-23, 25-19 ve 25-20'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçını 9 Eylül Çarşamba günü Belçika ile yapacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için