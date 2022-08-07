U18 Millilerin finalde rakibi İspanya

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, finalde 7 Ağustos Pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İspanya ile oynayacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



Ay-yıldızlılarımız organizasyondaki ilk maçında karşılaştığı Polonya'yı 94-43'lük skorla mağlup ederken, İspanya'ya ise 64-56 kaybetti. Millilerimiz grubundaki son maçında karşılaştığı Almanya mücadelesini ise 68-64 kazandı.



Son 16 turunda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelen 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız mücadeleden 82-38 galibiyetle ayrılırken, çeyrek finalde Litvanya'yı 64-61, yarı finalde de Slovenya'yı 79-64 ile geçti.





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