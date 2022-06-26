U18 Milli Takımımız, Yunanistan'ı yendi!

U18 Millî Takımımız, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları ilk maçında Yunanistan'ı Ali Kılıç ve Habib Biçer'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
U18 Milli Takımımız, Yunanistan'ı yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2022 21:41
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 39. dakikada Ali Şahin Yılmaz ve 45. dakikada Habip Biçer'in attığı gollerle 2-1 yenerken, Yunanistan'ın tek golünü 81. dakikada Konstantinos Volakis kaydetti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 28 Haziran Salı günü Portekiz ile oynayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ