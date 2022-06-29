U18 Milli Takımımız ilk yenilgisini aldı

U18 Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'nda Portekiz'e 2-0 mağlup oldu.

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U18 Milli Takımımız ilk yenilgisini aldı
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29 Haziran 2022 00:55
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 2-0 yenilerek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını 30 Haziran Perşembe günü İtalya ile oynayacak.

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