U18 Milli Takımımız ilk yenilgisini aldı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu.



Oran kentinde düzenlenen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.



Ay-yıldızlı ekip, rakibine 2-0 yenilerek gruptaki ilk yenilgisini aldı.



Milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını 30 Haziran Perşembe günü İtalya ile oynayacak.





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