U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan'a deplasmanda 3-1 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'teki Lokomotiv Stadı'nda oynanan maçta milli takımın golünü Emre Uzun attı. Özbekistan'ın gollerini ise Zohidov Muhammadali (2) ve Komilov Murodjon kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, 19 Haziran Pazartesi günü Özbekistan ile bir özel maç daha yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'teki Lokomotiv Stadı'nda oynanan maçta milli takımın golünü Emre Uzun attı. Özbekistan'ın gollerini ise Zohidov Muhammadali (2) ve Komilov Murodjon kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, 19 Haziran Pazartesi günü Özbekistan ile bir özel maç daha yapacak.
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