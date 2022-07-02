U18 Milli Takımı, Fransa'ya mağlup

U18 Milli Futbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları yarı final mücadelesinde Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçın 10. dakikasında Amine Messoussa ve 84. dakikada Yvan Ikia Dimi'nin gollerine engel olamayan milliler, final oynama şansını kaybetti.
U18 Milli Takımı, yarı finalin diğer ayağında oynanacak olan İtalya-Fas mücadelesinin mağlubuyla üçüncülük mücadelesi verecek.
Maçın 10. dakikasında Amine Messoussa ve 84. dakikada Yvan Ikia Dimi'nin gollerine engel olamayan milliler, final oynama şansını kaybetti.
U18 Milli Takımı, yarı finalin diğer ayağında oynanacak olan İtalya-Fas mücadelesinin mağlubuyla üçüncülük mücadelesi verecek.
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