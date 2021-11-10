U18 Milli Takım'dan tek gollü prova

Hazırlık karşılaşmasında U18 Milli Takım, Kosova'yı tek golle mağlup etti.

Haber; AA
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U18 Milli Takım'dan tek gollü prova
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10 Kasım 2021 21:22
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Priştine'deki mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 80. dakikada Yaşar Kavas kaydetti.

Milliler, 12 Kasım Cuma günü Kosova ile bir hazırlık müsabakası daha yapacak.

Öte yandan Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekiple bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.


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