U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında mağlup

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Finlandiya'ya 3-2 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, ilk maçında mağlup
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10 Temmuz 2024 20:31
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki ilk maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-23, 22-25, 25-14, 24-26 ve 15-12 set sonuçlarıyla kaybetti.

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, ikinci maçında perşembe günü TSİ 12.30'da Portekiz'le karşılaşacak.

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