U18 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'na veda etti

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında Avusturya'yı 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 1. Grup'ta mücadele eden milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Avusturya ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 21-25, 25-22, 25-17, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazandı.
Organizasyonda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, grupta ilk ikiye giremeyerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 1. Grup'ta mücadele eden milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Avusturya ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 21-25, 25-22, 25-17, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazandı.
Organizasyonda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, grupta ilk ikiye giremeyerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
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