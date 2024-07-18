U18 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'na veda etti

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında Avusturya'yı 3-2 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 1. Grup'ta mücadele eden milliler, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Avusturya ile karşılaştı.



Milli takım, başkent Sofya'da oynanan maçı 21-25, 25-22, 25-17, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazandı.



Organizasyonda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, grupta ilk ikiye giremeyerek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.



