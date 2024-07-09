U18 Erkek Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor

Voleybolda 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10 Temmuz Çarşamba günü Bulgaristan'da başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyona başkent Sofya ve Filibe kenti ev sahipliği yapacak.



Milli takım, 1. Grup'ta Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Polonya, Portekiz ve Ukrayna'yla mücadele edecek. Milliler, grup karşılaşmalarını Sofya'daki Levski Sofya Spor Salonu'nda oynayacak.



Grup etabı sonunda ilk iki sırada yer alan ülkeler, adlarını yarı finale yazdıracak.



18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu şu şekilde:



Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu, İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal, Kaan Barlak, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Aslan, Ege Ersoy, Mehmet Ege Biber, Ata Ünver, Sarp Titiz, Recep Çınar Yağlı.



- Maç programı



Milli takımın maç programı ise şu şekilde:



10 Temmuz:



15.00 Finlandiya-Türkiye



11 Temmuz:



12.30 Portekiz-Türkiye



12 Temmuz:



20.00 Türkiye-Fransa



14 Temmuz:



15.00 Polonya-Türkiye



15 Temmuz:



17.30 Türkiye-Bulgaristan



17 Temmuz:



15.00 Ukrayna-Türkiye



18 Temmuz:



15.00 Türkiye-Avusturya





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