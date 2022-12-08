U17 ve U19 Milli Takımlarının rakipleri belli oldu

UEFA 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonaları'nın 2023-24 Eleme ve Elit tur kuraları çekildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları katıldı.



Eleme turu kuraları



Türkiye, 2023-24 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu kurasında, 8. grupta, Yunanistan, Belarus ve Litvanya ile eşleşti.



8. Grup maçları, 15,18, 21 Kasım 2023'te Türkiye'de yapılacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2024 bahar aylarında Elit turda yer alacak. Elit turda gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda, 2024 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Kuzey İrlanda, 2024 yazındaki finallere doğrudan katılacak.



2023-2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde ise Türkiye 7. grupta, İskoçya, Belarus ve Kazakistan ile eşleşti.



Eleme grubu maçlarına 21, 24, 27 Ekim 2023'te Türkiye ev sahipliği yapacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi beş üçüncü, sıralamada ilk sırada bulunan Hollanda ile birlikte 2024 bahar aylarında oynanacak Elit tura yükselecek. Elit turda 8 grup lideri ve en iyi yedi ikinci, ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte 2024 yazında düzenlenecek UEFA 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.



Elit tur kuraları



Türkiye, 19 Yaş Altı Milli takımı, 2022-23 UEFA 19 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elit turunda ise 7. grupta, İngiltere, İzlanda ve Macaristan ile karşılaşacak. Grup maçları, 2023 yılının mart ayında İngiltere'de yapılacak.



Elit turda gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Malta, 3-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak finallere doğrudan katılacak.



Türkiye, 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2022-23 UEFA 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elit tur kura çekiminde ise, 4. grupta İspanya, Almanya ve Finlandiya ile eşleşti.



Bu grup maçlarına da 22, 25, 28 Mart 2023'te Türkiye ev sahipliği yapacak. Elit turda 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 17 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.





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