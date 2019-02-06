U17 Milli Takımı'nın Hırvatistan maçları kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat'ta İstanbul'da Hırvatistan ile 2 hazırlık maçı yapacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 9 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da toplanacak milli takımın, 12 ve 14 Şubat'ta TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Hırvatistan ile karşılaşacağı belirtildi.Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Emir Bayram Can (Altınordu), Emre Yılmaz (Nürnberg)Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Nuri Emre Akşit (Ajax), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Yusuf Şahin Örnek (Köln)Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe), Cem Tuna Türkmen (Bayer Leverkusen), Ferhat Çoğalan (Lille), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Samed Onur (Bayer Leverkusen), Zeynullah Türkay (Bursaspor)Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Muhammet Tunahan Taşçı (Nec Nijmegen), Polat Abay (Altınordu), Yusuf Cemal Çiçekdal (Bochum).