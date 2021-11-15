U17 Milli Takımı, Almanya'ya karşı geri dönemedi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U17 Milli Takımı, Almanya'ya karşı geri dönemedi
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15 Kasım 2021 16:34
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hannover kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 62. dakikada Kenan Yıldız atarken, Almanya'nın gollerini 3. dakikada Noah Wagner ve 28. dakikada Christopher Negele kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile 12 Kasım Cuma günü oynadığı hazırlık maçında da 2-1 yenilmişti.


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