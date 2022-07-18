U17 Milli Takım, Slovenya kaybetti

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U17 Milli Takım, Slovenya kaybetti
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18 Temmuz 2022 23:38
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, bu yenilgiyle grupta ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmayı Slovenya, 25-16, 25-22, 25-20'lik setlerle galip ayrıldı.

Milli takım gruptaki dördüncü maçında 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Polonya'yla karşılaşacak.

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