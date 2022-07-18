U17 Milli Takım, Slovenya kaybetti

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, bu yenilgiyle grupta ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmayı Slovenya, 25-16, 25-22, 25-20'lik setlerle galip ayrıldı.
Milli takım gruptaki dördüncü maçında 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Polonya'yla karşılaşacak.
Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, bu yenilgiyle grupta ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmayı Slovenya, 25-16, 25-22, 25-20'lik setlerle galip ayrıldı.
Milli takım gruptaki dördüncü maçında 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Polonya'yla karşılaşacak.
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