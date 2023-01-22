U17 Milli Takım, Romanya'ya karşı set vermedi

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ni beşinci sırada tamamladı.
Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, klasman maçında Romanya ile karşılaştı.
Rakibini 25-9, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, organizasyonu beşinci tamamlayarak, nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, klasman maçında Romanya ile karşılaştı.
Rakibini 25-9, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, organizasyonu beşinci tamamlayarak, nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.
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