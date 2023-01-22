U17 Milli Takım, Romanya'ya karşı set vermedi

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ni Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U17 Milli Takım, Romanya'ya karşı set vermedi
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22 Ocak 2023 21:04
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ni beşinci sırada tamamladı.

Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, klasman maçında Romanya ile karşılaştı.

Rakibini 25-9, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, organizasyonu beşinci tamamlayarak, nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

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