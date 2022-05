U17 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ile karşı karşıya geldi.



Grubun ikinci maçında oynanan mücadeleyi Türkiye, 2-1'lik skorla kaybetti. Türkiye'nin tek golü 43. dakikada Can Yılmaz Uzun'dan geldi.



Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jovan Sljivic ve 52. dakikada Jovan Milosevic attı.



İlk maçında da İspanya'ya 2-0 kaybeden Türkiye, iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Sırbistan ise puanını 4'e yükseltti.



C Grubu'nun son haftasında Türkiye, Belçika ile karşılaşacak. Sırbistan, İspanya ile kozlarını paylaşacak.





