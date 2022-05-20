U17 Milli Takım, ikinci maçında da kayıp!

U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'a 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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U17 Milli Takım, ikinci maçında da kayıp!
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20 Mayıs 2022 16:35
U17 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Grubun ikinci maçında oynanan mücadeleyi Türkiye, 2-1'lik skorla kaybetti. Türkiye'nin tek golü 43. dakikada Can Yılmaz Uzun'dan geldi.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jovan Sljivic ve 52. dakikada Jovan Milosevic attı.

İlk maçında da İspanya'ya 2-0 kaybeden Türkiye, iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Sırbistan ise puanını 4'e yükseltti.

C Grubu'nun son haftasında Türkiye, Belçika ile karşılaşacak. Sırbistan, İspanya ile kozlarını paylaşacak.

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