U17 Milli Takım, finale yükseldi

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı.



Milli Takım, 2-1 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik ( 25-16, 20-25, 18-25, 25-15, 15-12) galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.



17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finalde ise 24 Temmuz pazar günü TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.





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