U17 Milli Takım, finale yükseldi

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Çekya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; tvf.org
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U17 Milli Takım, finale yükseldi
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23 Temmuz 2022 23:33
Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Milli Takım, 2-1 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik ( 25-16, 20-25, 18-25, 25-15, 15-12) galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finalde ise 24 Temmuz pazar günü TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.

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