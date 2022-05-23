U17 Milli Takım'dan puansız veda!

U17 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, Belçika ile karşı karşıya geldi.



Türkiye, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penatıdan Stanis Idumbo Muzambo, 73. dakikada Jorge Spileers ve 77. dakikada Chemdine Talbi kaydetti. Milli Takım'ın tek golü ise 76. dakikada Can Yılmaz Uzun'dan geldi.



Bu sonucun ardından ilk iki maçını da kaybeden Türkiye, turnuvaya puansız veda etti. Belçika ise 4 puana yükselmesine rağmen, İspanya ve Sırbistan'ın gerisinde kaldı ve gruptan çıkamadı.





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