U17 Milli Takım, Almanya ile yenişemedi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Almanya ile yaptığı özel maçta 2-2 berabere kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Türkiye'nin gollerini 7. dakikada Emre Gökay ve 84. dakikada Recep Yalın Dilek attı. Almanya'nın gollerini 50. dakikada Noah Darvich ve 55. dakikada Eliot Bujupi kaydetti.



17 Yaş Altı Milli Takımı, Almanya ile 25 Kasım Cuma günü oynadığı ilk maçta da 2-2 berabere kalmıştı.





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