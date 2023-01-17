U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri başlıyor

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin birinci ayağı 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.
Organizasyon, 22 Ocak'a kadar TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yedi takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında yarın 17.30'da Karadağ ile karşılaşacak.
B grubunda ise Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya takımları karşı karşıya gelecek.
TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.
Statü
Türkiye, 1. ayağı ilk sırada tamamlamaması halinde Avrupa Şampiyonası elemeleri 2'inci ayağında mücadelesine devam edecek.
Elemeler sonucunda 6'ıncı ve 7'inci olan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak.
Maçların programı şu şekilde:
18 Ocak Çarşamba:
15.00 Bulgaristan-Moldova
17.30 Türkiye-Karadağ
20.00 Romanya-Kosova
19 Ocak Perşembe:
15.00 Kosova-Bulgaristan
17.30 Karadağ-Yunanistan
20.00 Moldova-Romanya
20 Ocak Cuma:
15.00 Romanya-Bulgaristan
17.30 Yunanistan-Türkiye
20.00 Moldova-Kosova
21 Ocak Cumartesi:
15.00 B1-A2
17.30 A1-B2
20.00 B3-B4
22 Ocak Pazar:
15.00 B3-B4 Galibi-A3
17.30 Yarı Final
20.00 Final
Organizasyon, 22 Ocak'a kadar TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yedi takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında yarın 17.30'da Karadağ ile karşılaşacak.
B grubunda ise Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya takımları karşı karşıya gelecek.
TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.
Statü
Türkiye, 1. ayağı ilk sırada tamamlamaması halinde Avrupa Şampiyonası elemeleri 2'inci ayağında mücadelesine devam edecek.
Elemeler sonucunda 6'ıncı ve 7'inci olan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak.
Maçların programı şu şekilde:
18 Ocak Çarşamba:
15.00 Bulgaristan-Moldova
17.30 Türkiye-Karadağ
20.00 Romanya-Kosova
19 Ocak Perşembe:
15.00 Kosova-Bulgaristan
17.30 Karadağ-Yunanistan
20.00 Moldova-Romanya
20 Ocak Cuma:
15.00 Romanya-Bulgaristan
17.30 Yunanistan-Türkiye
20.00 Moldova-Kosova
21 Ocak Cumartesi:
15.00 B1-A2
17.30 A1-B2
20.00 B3-B4
22 Ocak Pazar:
15.00 B3-B4 Galibi-A3
17.30 Yarı Final
20.00 Final
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