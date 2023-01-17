U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri başlıyor

Ankara'da düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri, 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri başlıyor
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17 Ocak 2023 13:58
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin birinci ayağı 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.

Organizasyon, 22 Ocak'a kadar TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yedi takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında yarın 17.30'da Karadağ ile karşılaşacak.

B grubunda ise Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya takımları karşı karşıya gelecek.

TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.

Statü

Türkiye, 1. ayağı ilk sırada tamamlamaması halinde Avrupa Şampiyonası elemeleri 2'inci ayağında mücadelesine devam edecek.

Elemeler sonucunda 6'ıncı ve 7'inci olan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak.

Maçların programı şu şekilde:

18 Ocak Çarşamba:

15.00 Bulgaristan-Moldova

17.30 Türkiye-Karadağ

20.00 Romanya-Kosova

19 Ocak Perşembe:

15.00 Kosova-Bulgaristan

17.30 Karadağ-Yunanistan

20.00 Moldova-Romanya

20 Ocak Cuma:

15.00 Romanya-Bulgaristan

17.30 Yunanistan-Türkiye

20.00 Moldova-Kosova

21 Ocak Cumartesi:

15.00 B1-A2

17.30 A1-B2

20.00 B3-B4

22 Ocak Pazar:

15.00 B3-B4 Galibi-A3

17.30 Yarı Final

20.00 Final

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