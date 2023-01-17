U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri başlıyor

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin birinci ayağı 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.



Organizasyon, 22 Ocak'a kadar TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Yedi takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında yarın 17.30'da Karadağ ile karşılaşacak.



B grubunda ise Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya takımları karşı karşıya gelecek.



TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.



Statü



Türkiye, 1. ayağı ilk sırada tamamlamaması halinde Avrupa Şampiyonası elemeleri 2'inci ayağında mücadelesine devam edecek.



Elemeler sonucunda 6'ıncı ve 7'inci olan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak.



Maçların programı şu şekilde:



18 Ocak Çarşamba:



15.00 Bulgaristan-Moldova



17.30 Türkiye-Karadağ



20.00 Romanya-Kosova



19 Ocak Perşembe:



15.00 Kosova-Bulgaristan



17.30 Karadağ-Yunanistan



20.00 Moldova-Romanya



20 Ocak Cuma:



15.00 Romanya-Bulgaristan



17.30 Yunanistan-Türkiye



20.00 Moldova-Kosova



21 Ocak Cumartesi:



15.00 B1-A2



17.30 A1-B2



20.00 B3-B4



22 Ocak Pazar:



15.00 B3-B4 Galibi-A3



17.30 Yarı Final



20.00 Final





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