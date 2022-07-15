U17 Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U17 Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda
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15 Temmuz 2022 19:35
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde 16 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, milli takım 2. grupta İtalya, Macaristan, Slovenya, Polonya ve Finlandiya ile mücadele edecek.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli takımda şu oyuncular bulunuyor:

Defne Devrim, Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Defne Başyolcu, Ceylin Kuyan, Eylül Boztepe, Bianka İlayda Mumcular, Simge Özbey, Defne Kandemir, Nisan Eroğuz, Begüm Kaçmaz, Ece Şenyapıcı, Elif Nur Hürriyet, Ece Esepaşa

Millilerin TSİ maç programı ise şöyle:

16 Temmuz Cumartesi:

14.30 Türkiye-Finlandiya

17 Temmuz Pazar:

14.30 Türkiye-İtalya

18 Temmuz Pazartesi:

17.00 Slovenya-Türkiye

20 Temmuz Çarşamba:

19.30 Türkiye-Polonya

21 Temmuz Perşembe:

19.30 Macaristan-Türkiye

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