U17 Kız Milli Takımımız 2'de 2 yaptı!

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U17 Kız Milli Takımımız 2'de 2 yaptı!
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17 Temmuz 2022 18:34
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, İtalya ile karşı karşıya geldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, müsabakadan 27-25, 25-20, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Milliler, turnuvadaki üçüncü maçını yarın Slovenya ile yapacak.

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